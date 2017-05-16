Как и ожидалось, Пекинский форум «Один пояс – один путь» стал крупнейшим мероприятием по продвижению амбициозного плана Китая и лично председателя Си Цзиньпина - объединить десятки стран в проекте, который энтузиасты уже называют геоэкономической революцией.

В работе форума приняли участие 29 глав государств и правительств, десятки государств были представлены на меньшем уровне. Но, например, Россию и Турцию представляли президенты, Путин и Эрдоган. Когда-то обещавший возглавить большой евроазиатский геополитический союз российский президент вынужден был довольствоваться ролью приглашенного младшего партнера на чужом празднике геополитического могущества.

Выступая на форуме, главный именинник, председатель Си, рассказывал о «проекте столетия» и «золотой эре глобализации». «Этот период истории демонстрирует, что цивилизация расцветает с открытостью и народы благоденствуют от обмена», - расписывал китайский руководитель грядущие перспективы. Если китайцам и вправду удастся вовлечь в свой грандиозный проект больше 60 стран и в случае успеха существенно повысить жизненный уровень 70% мирового населения, проживающего в них, это действительно окажется проектом если не столетия, то первых десятилетий XXI века точно.

Критики немного сдувают пафос вокруг китайских планов, указывая на то, что страна прагматично пытается решить проблему сбыта продукции своей мощной индустрии по развитию инфраструктуры, которая уже несколько лет не находит сбыта внутри страны, заметно снизившей темпы кономического развития.

Если же удастся найти емкие внешние рынки, острота проблемы будет снята, и Китай получит новый импульс для своей промышленности. Поэтому эксперты сомневаются, что поучаствовать в проектах Большого шелкового пути удастся кому-то еще, кроме китайских государственных компаний. Впрочем, в привлечении внешнего капитала в Китае все же заинтересованы, и Си Циньпин показал пример, объявив о вложении первых 125 миллиардов долларов.

Всего, по заключению мирового агентства Fitch, вложения в проекты могут достичь суммы в 900 миллиардов долларов. Однако тут возникают новые опасения. Китай известен заметной агрессивностью при завоевании новых рынков, и высказываются опасения, что менее развитые партнеры КНР могут оказаться обременены долгами и в результате превратятся в вассалов Поднебесной.

Официальному информационному агентству «Синьхуа» даже пришлось выступить с заявлением, что большой китайский проект не является скрытой формой неоколониализма: «Китай не имеет намерений контролировать или угрожать другим странам. Китаю не нужны марионеточные государства». Дескать, истинная цель не навязать новую гегемонию, а покончить со старой. «Таков китайский рецепт от мировой экономической стагнации».

Но, например, эти уверения никак не успокаивают Индию, которая открыто выступает против планов Большого шелкового пути, находя в них множество угроз, в том числе и экологического порядка. Главная же опасность для Индии заключается в том, что Китай постепенно прибирает к рукам контроль над Индийским океаном, а его партнерские отношения с Пакистаном прямо укрепляют главного индийского противника.

Между Китаем и Пакистаном построен так называемый экономический коридор, в который вложено 62 миллиарда долларов – сеть дорог, электростанций и заводов, создавшая около миллиона рабочих мест в Пакистане. Миллиард долларов вложен в высокотехнологичный порт на Шри-Ланке. Все эти замечательные проекты имеют и другую сторону: косвенным образом они действительно вытесняют и ограничивают индийский интерес. Не сильно горят энтузиазмом и крупные западные страны.

Так, Большую семерку на высшем уровне представлял в Пекине только итальянский премьер Паоло Джентильони. Как бы то ни было, проект находится пока по большей части на бумаге и в воображении пекинских руководителей, поэтому потребуется еще не один форум, подобный прошедшему, чтобы рассеять сомнения и убедить серьезных потенциальных инвесторов присоединиться к «экономической революции» с «красным» Китаем во главе.