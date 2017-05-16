В минувшее воскресенье, в главном оперном театре Мадрида в Королевском театре (Teatro Real) состоялся концерт, посвященный 25-летию «Фонда королевы Софии». Президентом этого Фонда является Донья София Греческая и Датская - супруга короля Испании Хуана Карлоса I.

Как стало известно haqqin.az, участником данного концерта был азербайджанский скрипач Эльвин Ганиев, обучающийся ныне в высшей школе музыки имени Королевы Софии в Мадриде.

Напомним, педагогом Эльвина был его дедушка - прославленный скрипач, профессор Сарвар Ганиев, который возглавлял струнное отделение факультета музыки и исполнительских искусств Билькентского университета в Анкаре, основоположником которого он сам и являлся.

В воскресном концерте Эльвин Ганиев исполнял концерт Гайдна в трех частях. А дирижировал оркестром великий испанский оперный певец, лирико-драматический тенор Пласидо Доминго, являющийся также дирижёром–постановщиком в Вашингтонской опере и Опере Лос-Анджелеса.