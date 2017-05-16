В конце мая в Брюсселе состоится саммит НАТО, где предполагается обсудить пути и методы борьбы с терроризмом, увеличение расходов на оборону и более равномерное распределения фискальной нагрузки среди членов альянса. На саммит приглашены лидеры всех стран НАТО, а также государств партнеров.

Тем не менее общественное мнение уже нарекло саммит европейским бенефисом президента США Дональда Трампа. В НАТО от него ожидают подтверждения приверженности США выполнению всех обязательств лидирующей страны альянса, если остальные члены альянса активизируют процесс увеличения военных расходов и поддержат предложение до 40% бюджета организации направлять на закупки новой, преимущественно американской, военной техники. Именно во время саммита состоится и официальная церемония переезда руководства альянса в новую штаб-квартиру, которая строится с 2010 года в промзоне аэропорта Брюсселя. Ее проектная стоимость превышает $1 млрд.

Как активный партнер НАТО Азербайджан уже давно участвуют представительных мероприятиях альянса. Из Тбилисского офиса НАТО на Южном Кавказе сообщили, что и на этот раз наша страна будет в числе участников саммита. Пока, правда, не уточняется, кто именно будет представлять Азербайджан в Брюсселе, хотя прежде в подобных мероприятиях традиционно участвовал сам глава государства Ильхам Алиев.

Следует отметить, что саммиты НАТО всегда приковывают к себе пристальное внимание России, которая по их итогам делает для себя выводы и формирует ответную политику. А участие в этом саммите президентов постсоветских стран вызывает особый интерес Кремля, так как альянс сейчас заинтересован в противопоставлении России государств, ранее входивших в состав СССР.

Что касается Азербайджана, то история отношений официального Баку с НАТО весьма интересна и полна нюансов. Азербайджанская армия не раз принимала участие в проводимых альянсом учениях и даже внедряла в свою практику натовские стандарты. Одновременно Азербайджан пытался балансировать между НАТО, Россией и большую часть военной техники закупал у России.

Ранее глава офиса НАТО на Южном Кавказе Уильям Лахью заявлял, что Южный Кавказ важен для альянса.

«В этом регионе мы имеем троих очень сильных партнеров. У Армении, Азербайджана и Грузии крепкие связи с альянсом, которые основаны на национальных интересах этих стран. И НАТО реагирует на подобное сотрудничеством как в вопросе военных учений, так и в сфере образования, а также дает возможность офицерам этих стран служить в разных штабах НАТО, тем самым пытаясь способствовать нашему взаимодействию и взаимопомощи», — подчеркнул Лахью.

Свое мнение о партнерстве Азербайджана с НАТО haqqin.az высказал и директор научного совета Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

Азербайджан является давним партнером НАТО, и конечно, участие этой страны в саммитах этой структуры нужно рассматривать как естественный процесс, считает он.

«Кроме того Азербайджан представляет для альянса большой геополитический интерес, и их отношения носят доверительный и партнерский характер. Вместе с тем Азербайджан не допускает, как некоторые страны, резких телодвижений в сторону НАТО. Президент Алиев - очень опытный политик, он прекрасно продолжает балансировать между геополитическими центрами. Считаю, что его участие на саммитах альянса не отразится на отношениях Баку и Москвы. Азербайджан - одна из немногих стран постсоветского пространства, которая действительно проводит свою политику с различными геополитическими центрами только с учетом своих собственных интересов», - отметил Д. Тренин.

Эксперт МИД РФ, директор Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Ахмет Ярлыкапов также уверен, что отношения Баку с альянсом качественно не изменятся.

«Эти отношения между Баку и Брюсселем давно и успешно развиваются в рамках программы «Партнерство во имя мира». У Баку и с Москвой сложились хорошие партнерские отношения. Так что качественного прорыва ни в этих, ни в других отношениях не будет. Как всегда, НАТО примет резолюцию о признании территориальной целостности Азербайджана и поддержке усилий МГ ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. Нынешние отношения Баку с альянсом устраивают Москву, поэтому никаких нервозностей в отношениях между этими странами из-за участия Азербайджана в саммите НАТО не предвижу», - сказал А.Ярлыкапов.

Отметим, что сотрудничество Азербайджана с НАТО осуществляется в рамках программы "Партнерство во имя мира". Ранее альянс утвердил документ по работе индивидуального плана действий в рамках партнерства на период с 2017 по 2019 год.