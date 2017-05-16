Washington Post: «Трамп поделился с Лавровым секретными данными»

Президент США Дональд Трамп мог поделиться с главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком совершенно секретной информацией во время переговоров в Белом доме на прошлой неделе, передает ТАСС.

Такое утверждение содержится в материале, опубликованном в газете The Washington Post, которая ссылается на представителей администрации США.

Они настаивают на том, что "раскрытие этих данных Трампом поставило под угрозу важнейший источник информации" о террористической группировке "Исламское государство".