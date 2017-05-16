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«Немного выдержки, и Азербайджан сможет сделать безошибочный выбор» комментирует Ричард Хигот

Автор: Записал Джейхун Наджафов, собкор 

Президентство во Франции Эммануила Макрона неизбежно ознаменуется реформой Европейского союза, считает высказавший свое мнение haqqin.az профессор дипломатии Университета Варвик (Великобритания) Ричард Хигот.

Голосовавшие за Макрона, на самом деле отдали свои голоса за реформу паневропейского проекта – ЕС, уверен британский политолог. Победа Макрона помогла Евросоюзу на время избежать «Фрекзита» - выхода Франции из еврозоны и предоставления Парижу особых преференций в других общеевропейских структурах. Однако теперь всем понятно, что реформа ЕС неизбежна.

«В последние пять лет ЕС подвергается жесткой критике евроскептиков и националистов. Выход Великобритании из ЕС только сплотил сторонников евроинтеграции. Когда Макрон обещает – «мы будем сильнее», он имеет в виду Францию в контексте всего Евросоюза. Еврочиновники сделали выводы от последствий прорыва на европейскую политическую арену националистов во главе с Марин Ле Пен, и в ближайшее время в ЕС произойдут значительные системные и структурные реформы», - отметил Хигот.

Касаясь политических перспектив Азербайджана, эксперт из Британии высказал предположение, что у Баку сегодня два геостратегических выбора: интеграция в Евросоюз или евразийский путь, то есть ЕАЭС - ШОС. У стран-участниц европейского проекта «Восточное партнерство», в который входит и Азербайджан, существуют оптимальные возможности развивать сотрудничество с ЕС, но стать членом Евросоюза в близкой перспективе возможности не представится. В то же время страны «Восточного партнерства» могут выступить с различными инициативами расширения региональной интеграции с ЕС, что так же взаимовыгодно.

«В таком сложном с точки зрения геополитики времени и при таком географическом месторасположении, как у Азербайджана, важно поступать рационально. То есть, не вступая в блоки, поддерживать хорошие отношения и развивать сотрудничество одновременно с двумя геостратегическими центрами, потому что, войдя в стратегический союз, уже невозможно будет выйти и перейти на другую сторону», - уверен Хигот.

Оптимальный вариант для Баку, считает эксперт, повременить со своими ориентирами лет 5-10. За это время, по его мнению, реализуется реформа ЕС, будет преодолен экономический кризис, станет больше определенности с будущем Евросоюза и более четко сформируются цели и задачи ЕАЭС - ШОС.

«Это поможет Баку сделать верный выбор», - полагает политолог.

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