Этим заявлением закончилось общетбилисское обсуждение поправок к действующей Конституции Грузии, которым предполагалось завершить ознакомление с народным мнением относительно обновления главного закона.

«Все высказанные соображения в ходе нашей дискуссии будут изучены, учтены и представлены в Организационную комиссию, -оповестил собравшихся председатель фракции правящей партии “Грузинская мечта” Мамука Мдинарадзе.

Однако как показали первые же выступления, народ не желает предлагаемых реформ. А именно - новой системы выборов главы государства и парламента. По этому поводу было сказано, мол, если выбирать по проекту “мечтателей”, то они будут править до конца светопреставления. Но более всего тбилисцев возмутило желание правящей партии закрепить в Конституции право на однополые браки.

Это попытка была названо плевком по традициям отцов. Ну, а когда начались дебаты о разрешении свободной продажи грузинских земель иностранцам терпение народное лопнуло и председательствующий на дискуссии спикер парамента Ираклий Кобахидзе был всенародно назван “Настоящим Павликом Морозовым”.

Спикер не остался в долгу и обозвал собравшихся “коммунистами”. На что никто не обиделся. После чего все повскакали с мест и спикеру пришлось спешно ретироваться.

На том и завершилась так называемая общетбилисская дискуссия в Большом концертном зале столичной филармонии. Справедливости ради надо добавить, что примерно в том же ключе прошли “всенародные обсуждение конституционных изменений” в Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Ахалцихе, Гори, Телави, Мцхета и Рустави и других городах и районах Грузии. Короче, народ за демократию, но без геев. Как тут быть – никто не знает.