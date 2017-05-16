15 мая 44 турецких военных самолета 141 раз нарушили воздушное пространство Греции в северо-восточной, центральной и юго-всточной части Эгейского моря, произошло девять виртуальных боев между греческими и турецкими самолетами, сообщает греческое издание "Нафтемпорики".

Нарушения последовали всего через день после встречи в Китае президента Турции Тайипа Эрдогана и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. На встрече говорилось, в частности, о необходимости минимизации напряженности в районе Эгейского моря и решения любых вопросов путем диалога. Эрдоган также вновь потребовал от Греции экстрадиции восьми турецких военных, обвиняемых Анкарой в причастности к попытке военного переворота. Выдать их запретил Верховный суд Греции.

В нарушении воздушного пространства Греции участвовали пять самолетов CN-235, 19 вертолетов и 20 самолетов F-16, из которых 14 были с оружием, пишет издание.

Нарушения последовали всего через день после встречи в Китае президента Турции Тайипа Эрдогана и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. На встрече говорилось, в частности, о необходимости минимизации напряженности в районе Эгейского моря и решения любых вопросов путем диалога.

Эрдоган также вновь потребовал от Греции экстрадиции восьми турецких военных, обвиняемых Анкарой в причастности к попытке военного переворота. Выдать их запретил Верховный суд Греции.