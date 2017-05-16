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Известный военный эксперт считает правильным вчерашний удар по Армении

Автор: Киевское бюро haqqin.az 

«Размещение средств ПВО в близости к линии фронта не что иное,  как перехват инициативы. В военном конфликте низкой интенсивности тот, кто контролирует небо - контролирует весь ход войны. Контроль воздушного пространства - это недопущение внезапного удара авиации противника, возможность ведения аэроразведки, а при необходимости возможность применения авиации в любой момент. В данном случае действия Генштаба Вооруженных сил Азербайджана правильные и логичные с точки зрения удержания контроля над обстановкой в зоне конфликта, а судя по сводкам, преимущество на вашей стороне», заявил haqqin.az украинский военный эксперт Олег Жданов, комментируя уничтожение со стороны ВС Азербайджана  зенитно- ракетного комплекса  "Оса", транспортно-заряжающей машины и обслуживающего их личного состава Вооруженных сил Армении.

Эксперт задается вопросом – что же будет делать Азербайджан с этим военным  преимуществом – использует его как рычаг давления на Армению в переговорном процессе или для ведения военной кампании: «Главная причина неурегулированности карабахского конфликта состоит в том, что в него вмешиваются третьи страны. Конфликт искусственно затягивается,  а в это время ВС Армении различными способами проверяет вашу оборону, параллельно пытаясь усилить свои позиции», резюмировал О.Жданов.

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