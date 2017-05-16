Предпринимателей собрали в Минналогов

В Департаменте по локальным доходам Министерства налогов Азербайджана состоялась встреча с предпринимателями, представителями общественных организаций, ассоциаций, НПО и др.

В центре внимания участников встречи были закон об «Изменениях в налоговом кодексе», закон «О безналичных расчетах», принятое Кабмином решение об электронных счет-фактурах, вопросы налогообложения предприятий общественного питания и розничной торговли и защиты прав предпринимателей. Об этом говорится в сообщении Минналогов, поступившем в haqqin.az.

Выступивший на встрече советник министра налогов, генеральный директор Департамента по обслуживанию налогоплательщиков и прозрачному налоговому партнерству Алекпер Мамедов отметил, что с целью ознакомления налогоплательщиков с налоговой реформой проводятся различные просветительские мероприятия.

Было отмечено, что руководство страны продолжает налоговые реформы, нацеленные на создание еще более благоприятных условий для предпринимательской деятельности и повышения прозрачности. Налогоплательщикам рассылаются письма, даются практические советы через социальные сети, СМИ, наглядные пособия.

Алекпер Мамедов сообщил, что подготовлен график встреч, посвященных налоговой реформе с НПО, предпринимателями, крупными производственными компаниями, коммерческими структурами, экспортерами, работающими в сфере оптовых продаж, строительства, транспорта, логистики, образования, медицины, общепита и др.

Согласно графику, до 24 мая в Баку и до 19 мая в регионах, состоятся встречи с налогоплательщиками.