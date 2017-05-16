В последнее время в Грузии разразилась нешуточная дискуссия по более чем актуальному вопросу – могут ли религиозные убеждения служить причиной отказа от обязательной службы в армии?

Вопрос этот далеко не праздный, и подводит к другой, куда более широкой дискуссии, которая не стихает с того дня, как республики бывшего СССР получили независимость – какой должна быть армия – призывной или профессиональной?

Единого мнения по данном вопросу нет. Важность дискуссии очевидна – уж где-где, а на Южном Кавказе с замороженными конфликтами и сложными соседями, это не просто вопрос престижа. Неизвестно когда, в какой ситуации, при каких обстоятельствах нашим странам придется воевать, и в этом контексте надежность армии – пожалуй самая принципиальная задача...

Родина-мать зовет…18-летних

У сторонников обоих вариантов есть свои аргументы.

Сторонники призывной армии апеллируют к возвышенным понятиям – гражданский долг, родина-мать зовет, «А что ты сделал для победы?». Такая риторика больше подходит для обсуждения вопросов о воспитании патриотического самосознания, а не для обороноспособности страны.

Но увы, вооруженные силы – это не клуб по интересам и не общество скаутов. Цель вооруженных сил – это надежная безопасность страны, спокойная жизнь народа. А это может обеспечить только армия, которая готова к большой войне и не боится большой крови.

Когда мы слышим патриотические призывы в духе «истинные сыны отечества обязаны погибнуть ради страны», никогда не следует забывать, что по сути мы говорим о 18-летних детях.

Еще несколько месяцев назад им нельзя было голосовать на выборах. Еще несколько месяцев назад у них не было даже удостоверений личности. Еще несколько месяцев назад они отплясывали прощальные танцы на выпускных вечеринках и ходили в исписанных белых рубашках.

При этом мы нисколько не сомневаемся в том, что человек, который полгода назад не имел даже удостоверения личности, может быть морально готов к тому, чтобы ни много, ни мало – погибнуть на фронте. В самом начале жизни...

Конечно, можно обвинять 18-летних юнцов в трусости или отсутствии патриотизма. Возможно, все так и есть. За исключением одного – им 18 лет. От кого вы требуете высокой сознательности и патриотизма?

Коли воевать, то профессионально

В этой ситуации не очень убедительно звучит и другой аргумент сторонников призывной армии – «профессиональная армия может быть только маленькой, а нам нужна большая армия».

Звучит вроде бы логично, если б не одно «но»... Не имеет значения, какова в количественном измерении призывная армия – 5000 или 50 000. В обоих случаях она совершенно бесполезна. Солдат, который находится в армии против своей воли, по призыву, в случае реальной войны будет думать только об одном – как бы выжить.

10 000 профессионалов, подготовленных, мотивированных, и более или менее вышедших из юношеского возраста, принесут стране куда больше пользы, чем 50 000 подростков, которые впадут в ступор при первом же попадании снаряда на близлежащую территорию.

Есть немало примеров того, как призывные или официальные многотысячные армии оказывались в разы менее эффективными, чем маленькие группы высокомотивированных добровольцев. Причем иногда они представляют один и тот же народ.

Недееспособная, бросающая оружие и бегущая иракская армия – это такие же иракцы, как и ИГИЛ, однако победить им не удается даже при десятикратном преимуществе в численности солдат, мощнейшем вооружении и активной поддержке с воздуха. В чем же дело?

Сравните боеспособность афганской официальной армии с Талибаном, официальной ливанской армии и «Хезболлы».... Везде одна и та же картина – официальная, преимущественно призывная армия оказывается совершенно небоеспособной перед кучкой профессионалов, для которых война – это не просто вынужденная необходимость, а сознательный выбор.

Конечно, профессиональная армия требует больше денег - именно в этом преимущество призывной армии с привычной точки зрения. С привычной, но вряд ли соответствующей современному государственному мышлению.

Нет на свете более неудачной и циничной экономии, чем экономия на жизнях подрастающего поколения.

Немногочисленным народам, у которых цена жизни намного выше, чем в гигантских империях, нужна профессиональная армия. Солдаты, которые сами выбрали свою судьбу и связали ее с войной.

10 000 солдат-профессионалов принесут намного больше пользы, чем 50 000 пацанов, которых пару дней назад оторвали от дискотеки.

А может воспользоваться швейцарским опытом?

И еще одно заблуждение, очень распространенное в странах с потенциальными военными конфликтами и небольшой численностью населения – оно называется «резервная армия». То есть, живут себе простые грузины и азербайджанцы, занимаются своими делами, а когда понадобится, их всех мобилизуют, дадут им автоматы и пошлют на фронт.

В качестве примера приводится Швейцария, у которой резерв составляет все мужское население страны. Многие утверждают, что именно из-за этого все боятся нападать на Швейцарию и страна живет в мире.

Только на самом деле все это полная чепуха. Ну, конечно, такой вариант выглядит очень привлекательно, если под армией иметь в виду совокупность военной техники и рук, держащих оружие. Как бессловесную массу, которая просто выполняет приказы.

На самом же деле армия – куда более сложный механизм, чем статистическое собрание людей в форме. Уверен, один полк ИГИЛ легко захватит всю Швейцарию со всем ее общенациональным резервом, автоматами, пулеметами, и танками...

И секрет стабильного мира в горной конфедерации – вовсе не в том, что все боятся ее армии. Секрет в том, что никому не нужно завоевывать Швейцарию – себе дороже.

Страна является нейтральной и защищенной от внешней агрессии не потому, что у нее суперсильная армия, а потому что 400 лет назад, в Европе, где все со всеми воевали, сформировался консенсус – нужна одна территория, где нет войны.

Где можно отдохнуть во время войн, которые в те времена могли продолжаться десятилетиями, где можно устраивать сепаратные встречи с противниками, где можно хранить наворованное имущество.

Вот в этом – секрет мира в Швейцарии, а не в силе ее существующей на бумаге армии.

Все это следует учитывать и постсоветским странам. Времена призывных армий прошли. Люди слишком мало рожают, соответственно, ценность человеческой жизни неизмеримо выросла, а общий рост уровня цивилизации приводит к смягчению нравов - соответственно, насильно воевать никто не будет, а для того, чтоб «забросать врага трупами» - нужно население во много десятков миллионов человек. Которого на Кавказе ни у кого нет....

В 21-м веке нет армий разного типа. Есть только одна армия – профессиональная или добровольная. Никаких других армий уже не осталось...