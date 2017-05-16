В Греции бастуют журналисты и моряки

Греция осталась во вторник без новостей и без паромного сообщения – журналисты государственных и частных СМИ проводят 24-часовую, а моряки – 48-часовую забастовку в знак протеста против новых мер экономии. Помимо этого из-за стачек в метро и водителей автобусов будет сложно добраться в международный афинский аэропорт.

Забастовка в СМИ началась с 6:00 (по местному времени) вторника, 16 мая, и пройдет в рамках всеобщей забастовки, объявленной на 17 мая в связи с предстоящим голосованием в парламенте по законопроекту, принятия которого требуют кредиторы.

Греческие моряки бастуют с полуночи вторника, в связи с чем приостановлено движение паромов на всей территории Греции. Акция протеста моряков продлится 48 часов. Все паромы остаются пришвартованными в греческих портах, и греческие острова окажутся на два дня отрезанными от материка и друг от друга.