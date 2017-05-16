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EcoGR – туалетные кабины нового поколения от производителя

 

Ни одно массовое мероприятие, проводимое под открытым небом, не обходится без использования туалетных кабин. Стильные и современные автономные туалетные кабины популярной в России марки EcoGR подходят для использования на любых массовых мероприятиях, в том числе на свадьбах и светских раутах. Каждый биотуалет от отечественной компании ЭкоГрупп – это воплощение высоких технологий, эстетики и удобства.

Широкий модельный ряд

Компания производит большой ассортимент продукции, ориентированной на максимальное удовлетворение потребностей разных сегментов целевой аудитории. Туалетные кабины EcoGR выпускаются в категории "эконом" и "люкс", каждая из которых характеризуется оптимальным соотношением цены, качества и функциональности. Продукция категории "эконом" идеально подходит для использования на производстве, строительных площадках и других объектах, где нет подведенных коммуникаций. Туалетные кабины категории "эконом" обладают минимально необходимым функционалом и предлагаются по самой демократичной цене.

Модели с расширенным функционалом относятся к категории "люкс": такие туалетные кабины дополнительно оснащаются блоком умывальника с удобной ножной помпой, держателем для полотенца, диспенсером для жидкого мыла, зеркалом. Такие кабины можно использовать на выездных праздниках и других мероприятиях, где важно создать комфорт для гостей.

Безупречное качество и долговечность

Продукция компании ЭкоГрупп – это качество на долгие годы. Производитель использует в своей работе самые современные технологии и только качественные, надежные материалы, комплектующие и фурнитуру. Несмотря на это, готовые изделия имеют низкую себестоимость, которая достигается благодаря наладке эффективного производственного процесса и максимально рационального использования всех ресурсов в производстве. Большие объемы производства также положительно отражаются на уровне затрат и позволяют добиться низкой себестоимости за счет эффекта масштаба.

Компания ежедневно получает сотни заказов на поставку туалетных кабин марки EcoGR на выставки, выездные праздники, различные общественные мероприятия, проводимые на открытых площадках, концерты, фестивали, спортивные соревнования и др. Также постоянными клиентами компании выступают строительные организации, производственные и обслуживающие предприятия, имеющие производственные мощности на территориях без коммуникаций.

ООО «ЭкоГрупп» город Москва, Остаповский проезд, дом 5, стр. 1, под. 3, офис 270, бизнес-центр "Контакт". Телефон: +7-495-506-06-73.

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