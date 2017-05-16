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Сын экс-президента Киргизии приговорен к пожизненному заключению

 

Первомайский суд Бишкека заочно приговорил сына экс-президента Киргизии Максима Бакиева к пожизненному сроку лишения свободы за коррупцию и отмывание преступных доходов, передает Интерфакс.

Как сообщили во вторник в пресс-службе Верховного суда Киргизии, 12 мая суд рассмотрел на открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Бакиева, его бизнес-партнера Валерия Белоконя и еще шести фигурантов.

По словам собеседника агентства, Бакиев приговорен к пожизненному сроку в колонии особого режима со штрафом, конфискацией имущества и лишением права занимать госдолжности сроком на три года.

"Тем самым суд оставил в силе заочно вынесенный приговор Первомайского суда Бишкека от 21 сентября 2016 года в отношении Бакиева", - отметил собеседник агентства.

Сын экс-президента Киргизии обвинялся по статьям "Коррупция", "Соучастие в преступлении", "Легализация (отмывание) преступных доходов", "Вымогательство", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", "Злоупотребление должностным положением" УК республики.

После апрельской революции 2010 года, в результате которой в Киргизии сменилась власть, президент Курманбек Бакиев, его родственники и ближайшие соратники бежали из страны. Имущество, принадлежащее семье президента и его окружению, было национализировано. Судебные разбирательства вокруг национализированных объектов ведутся по сей день.

Максим Бакиев находится в международном розыске и на данный момент проживает в Лондоне. Белоконь после революции в 2010 году также покинул страну. Принадлежащий ему банк "Манас" был национализирован.

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