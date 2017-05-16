Маккейн о передаче Трампом секретов Лаврову

Сенатор-республиканец Джон Маккейн считает, что президенту США не стоит раскрывать секретную информацию, но отмечает, что такое право у главы государства все же есть, сообщает РИА Новости.

"Мы, конечно, не хотим, чтобы какой бы то ни было президент давал утечки секретной информации, но у президента есть на это право", — сказал Маккейн газете Washington Post.

Напомним, Washington Post ранее сообщила о якобы передаче президентом США "очень секретной информации" главе МИД РФ Сергею Лаврову на встрече в Белом доме. Белый дом назвал статью ложной, но СМИ и оппозиция в лице демократов обрушились на Трампа с критикой.