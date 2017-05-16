Британия ищет деньги Фархада Ахмедова

Стали известны новые нюансы секретного решения Высокого суда Лондона по иску бывшей жены азербайджанского миллиардера, бывшего члена Совета Федерации России Фархада Ахмедова.

Так, бывшая жена миллиардера Татьяна Ахмедова шесть месяцев держала в секрете решение лондонского суда, который вынес вердикт 17 декабря 2016 года. Т.Ахмедова с помощью своих адвокатов по всему миру искала активы бывшего мужа, пытаясь определить, какие из них попадают под британскую юрисдикцию. Но, не найдя ничего, Татьяна Ахмедова передала информацию о решении лондонского суда в британские СМИ.

Как уже сообщалось, сумма выплаты в почти $600 миллионов, назначенная Высоким судом Лондона в ходе бракоразводного процесса Фархада и Татьяны Ахмедовых, является крупнейшей в истории «мировой столицы разводов», как называют Лондон. Это решение было принято в отсутствии Фархада Ахмедова и его адвокатов, потому что миллиардер после безуспешных попыток решить вопрос с бывшей супругой мирным путем, отказался сотрудничать с судом.

Миллиардер называет бракоразводный процесс в лондонском суде «возмутительным злоупотреблением английской правовой системой» со стороны своей бывшей жены и ее адвокатов, говорится в его январском заявлении. Он напоминает, что развелся с Татьяной еще в 2000 году, после того как она «призналась, что неоднократно изменяла мужу». Они поженились в 1993 году, тогда же приобрели дом в Лондоне и у них родился первый сын (второй — спустя еще три года).

После женитьбы Ахмедов продолжал работать в России, а жена с детьми осталась в Великобритании, поэтому он редко мог ее навещать, говорится в заявлении бизнесмена: «Серьезные проблемы, с которыми сталкивался г-н Ахмедов в Сибири, приводили к тому, что он редко мог навещать свою семью. Его жена не проявляла никакого интереса к его работе и отказывалась ездить с ним в Россию». В 2000 году Татьяна Ахмедова призналась, что завела роман с несколькими мужчинами, утверждает бизнесмен в своем заявлении. После этого Ахмедов подал на развод в одном из московских загсов. Несмотря на то что Татьяна уклонялась от участия в разбирательстве по делу о разводе, брак был расторгнут.

Экс-супруга миллиардера тайно подала новое ходатайство о разводе в Высокий суд Лондона всего через три дня после того, как Фарахад Ахмедов получил деньги от продажи НОВАТЭКу 49% «Нортгаза» за $1,375 миллиарда.

Как стало известно haqqin.az, миллиардер поздно узнал о секретном решении Высокого суда Лондона. Хотя, на основании решения суда, ответчик должен был в течении 21 дня, то есть до 11 января 2017 года, оплатить судебные издержки в размере 450 тысяч фунтов. И только после этого ответчик мог бы подать апелляцию на решение суда. Но из-за рождественских каникул, Фархад Ахмедов так и не смог подать апелляцию. Другими словами, лондонский суд своим решением пытался помочь экс-жене миллиардера осуществить рейдерский захват его активов.

Миллиардер Фархад Ахмедов прокомментировал решение Высокого суда Лондона, который присудил его бывшей жене почти $600 млн в ходе раздела имущества. Вердикт распространяется только на территории Великобритании, где у него «давно» нет активов, так что это решение, по словам миллиардера, «стоит не дороже туалетной бумаги».

Но Татьяна Ахмедова и ее адвокаты ищут деньги миллиардера по всему миру. Адвокаты Ахмедовой шлют по всему миру письма, в которых требуют найти деньги Фархада Ахмедова. И этот процесс длится вот уже шесть месяцев, после приятия решения лондонским судом.

Так почему же Ахмедова и ее адвокаты приняли решение о передаче информации в СМИ? Видимо, их планы были нарушены, и они не смогли добраться до денег Фархада Ахмедова. Адвокаты же ждут свои гонорары и проценты от компенсации, которую должен выплатить бывшей жене миллиардер. Поэтому они сейчас пытаются вызвать скандал вокруг этого процесса.

Вердикт суда распространяется только на территории Великобритании, где миллиардера давно нет активов, так что это решение, по словам миллиардера, «стоит не дороже туалетной бумаги».

Фархад Ахмедов даже не стал участвовать в этом разбирательстве в Высоком суде Лондона. За две недели до начала слушаний по существу он отказался от участия в процессе, потому что «не захотел раскрыть чужому государству и правосудию конфиденциальные документы о «Нортгазе» — об истории создания компании, развитии, геологии, акционерах, судах и тому подобном».

«Суд даже назначил эксперта, который должен был изучить архивы «Нортгаза», разобраться в его 20-летней истории и оценить его стоимость. Я, естественно, сказал, что какой-то квазиэксперт не сможет разобраться в истории «Нортгаза» с 1993 года, дать оценку компании и определить особенный вклад со стороны Татьяны Ахмедовой в «Нортгаз». Я их послал и поступил как патриот!» — категоричен бизнесмен.

«Перспективы у данного судебного решения такие же, как у дырки от бублика, — никакие! Данный вердикт распространяется только на территории Великобритании, где у меня давным-давно ничего нет. Я не гражданин Великобритании, мне там давно уже нечего ловить», — сказал бизнесмен. По его мнению, решение британского суда стоит «не дороже туалетной бумаги для ответчика, а для истца — миллионы и миллионы фунтов стерлингов».

«Денег-то нет! И, как видно, не будет. Повторю одно известное выражение: замучаются пыль в судах глотать, занимаясь их поисками!» — коротко прокомментировал усилия британских юристов Фархад Ахмедов.

Юристам Татьяны до сих пор не удалось ничего арестовать из активов ее бывшего мужа, указывает бизнесмен. Он пять лет (в 2004–2009 годах) работал в судебно-правовом комитете Совета Федерации, напоминает Ахмедов.

«До и после этого я вел самый необычный корпоративный бой с самыми сильными мира сего (видимо, имеется в виду, в частности, «Газпром», с которым Ахмедов судился из-за «Нортгаза». Я с легкостью изучил британскую юриспруденцию и нашел, как защититься тройной броней», - заявил Ф.Ахмедов в интервью РБК.

«Британские суды всегда на стороне жен, особенно богатых мужей, чтобы эти бывшие жены тратили отсуженные деньги в Англии, в том числе на содержание британского правосудия, то есть эти денежки таким образом вливаются в экономику Великобритании», - бизнесмен.