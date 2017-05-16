Путешествие в «страну сказок» с Kapital Bank продолжается

В канун 1 июня – Международного дня защиты детей Kapital Bank продолжает воплощать в жизнь социальный проект под названием «Путешествие в страну сказок» (Nağıllara səyahət)». В рамках проекта в ряде городов страны бесплатно показаны спектакли для детей.

20 мая в Ленкоранском государственном драматическом театре для детей будет продемонстрирован спектакль «День рождения Джейран», а 21 мая в Государственном театре кукол имени Абдуллы Шаига – спектакль «Тык-тык ханум». Во время мероприятия будут проведены интересные конкурсы, вручены подарки детям от Kapital Bank.

Следует отметить, что в прошлые выходные в Шекинском государственном драматическом театре был продемонстрирован спектакль «Калила и Димна», а в Гянджинском государственном драматическом театре – спектакль «Тык-тык ханум».

Kapital Bank оказывает услуги населению в 91 филиале и пяти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в соцсетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.