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Десятки миллионов за «Сидящую женщину» Пикассо

 

Работа Пабло Пикассо «Сидящая женщина в голубом платье» продана на аукционе в Нью-Йорке за 45 миллионов долларов, передает Русская служба ВВС.

В годы Второй мировой войны картина была захвачена нацистами, но ненадолго. Когда немцы с картиной направлялись из Парижа в Моравию, они были остановлены бойцами французского Сопротивления. Шедевр удалось отбить у немцев.

На картине изображена Дора Маар - одна из многочисленных любовниц Пикассо. Отношения Маар и Пикассо продолжались девять лет. Картину он написал в 1939 году, когда ему было 58 лет, а его возлюбленной - 31.

Это одна из наиболее значимых работ в живописном наследии художника. «Сидящую женщину» уже продавали, шесть лет назад за нее заплатили 26 миллионов долларов.

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