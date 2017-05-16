Очередные чистки в армянской армии

Ереванская газета «Жоховурд» пишет со ссылкой на осведомленные источники, что после резонансных случаев, произошедших на днях в армянской армии, ожидаются увольнения, сообщает haqqin.az.

Согласно информации издания, ряд командиров армянской армии будет снят с должности.

Издание отмечает, что 13 мая министр обороны Армении Виген Саркисян, комментируя зафиксированные в Вооруженных силах Армении случаи смерти, сказал, что накажет всех ответственных по всей строгости закона.

По данным «Жоховурд», в рамках уголовного дела, возбужденного по факту гибели солдат, на днях со службы будет уволен командир N-ской воинской части Геворг Мангасарян.