Власти Украины ввели санкции против российских компаний, в том числе соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», а также сайтов Mail.Ru Group и «Яндекса». Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Интернет-провайдерам приказано заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.

Также санкции введены против телеканалов РБК, «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ-Плюс» и «Звезда», антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

Указом президента Петра Порошенко также расширен список физических лиц, в отношении которых действуют санкции. Всего в «черных списках» Украины теперь находятся 1228 человек и 468 компаний.

Днем ранее Порошенко инициировал переговоры с ЕС о продлении санкций против России не на шесть месяцев, как планируется, а на целый год.

Порошенко опасается, что Россия может применить против его страны кибервойска.

«Мы видели кибервойну, когда российские кибервойска пытались повлиять на результаты выборов по всей Европе, в Соединенных Штатах Америки. Мы ожидаем, что это же они будут пытаться сделать в Украине», - заявил Порошенко.

Ранее СМИ сообщали, что Россия входит в топ-5 стран по численности и финансированию кибервойск. Лучшие кибервойска у США, за ними следуют Китай, Великобритания и Южная Корея.

Западные политики не раз обвиняли российских хакеров. В частности, с подобными заявлениями выступали представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон. Однако какие-либо доказательства этому так и не были предъявлены, напоминает РИА Новости.