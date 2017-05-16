Подписаться на уведомления
 

В Украине запретили российские соцсети А Порошенко опасается кибервойны

Автор: Отдел информации 

Власти Украины ввели санкции против российских компаний, в том числе соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», а также сайтов Mail.Ru Group и «Яндекса». Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Интернет-провайдерам приказано заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.

Также санкции введены против телеканалов РБК, «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ-Плюс» и «Звезда», антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

Указом президента Петра Порошенко также расширен список физических лиц, в отношении которых действуют санкции. Всего в «черных списках» Украины теперь находятся 1228 человек и 468 компаний.

Днем ранее Порошенко инициировал переговоры с ЕС о продлении санкций против России не на шесть месяцев, как планируется, а на целый год.

Порошенко опасается, что Россия может применить против его страны кибервойска.

«Мы видели кибервойну, когда российские кибервойска пытались повлиять на результаты выборов по всей Европе, в Соединенных Штатах Америки. Мы ожидаем, что это же они будут пытаться сделать в Украине», - заявил Порошенко.

Ранее СМИ сообщали, что Россия входит в топ-5 стран по численности и финансированию кибервойск. Лучшие кибервойска у США, за ними следуют Китай, Великобритания и Южная Корея.

Западные политики не раз обвиняли российских хакеров. В частности, с подобными заявлениями выступали представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон. Однако какие-либо доказательства этому так и не были предъявлены, напоминает РИА Новости.

906 просмотров


Старости
Армянский командир призвал ИГИЛ бомбить Азербайджан
Армянский командир призвал ИГИЛ бомбить Азербайджан Наша реакция
Наша погода
Сегодня 21° / 13°
17 Май 19° / 12°
18 Май 21° / 14°
19 Май 24° / 15°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8715 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Убийство в Сумгаите: сын задавил отца
Завтра в Баку будет пасмурно
В Азербайджане подешевел доллар
Рамиль Гулиев приехал на Исламиаду, чтобы завоевать золото для Турции
Арестован друг дочери президента Грузии
Милли Меджлис о закрытии азербайджанской диаспоры в России
Армения пыталась сбить вертолет Закира Гасанова Громкое заявление
Первая медаль Азербайджана в четвертый день Исламиады
В Турции задержаны десятки гюленистов
Наджмеддин Садыков отправился на заседание НАТО
В Украине запретили российские соцсети А Порошенко опасается кибервойны
Обнаружен новый вариант вируса-вымогателя
Очередные чистки в армянской армии
Десятки миллионов за «Сидящую женщину» Пикассо
Путешествие в «страну сказок» с Kapital Bank продолжается
Британия может найти деньги Фархада Ахмедова в Азербайджане и в странах СНГ
Совет Европы призвал Сербию признать расправу над мусульманами геноцидом
Российские корабли проходят через Босфор под усиленной охраной
Маккейн о передаче Трампом секретов Лаврову
В Грузии насчитали 325 «воров в законе»
Доходы ОПЕК упали до 12-летнего минимума
Сын экс-президента Киргизии приговорен к пожизненному заключению
EcoGR – туалетные кабины нового поколения от производителя
В Турции расстреляли азербайджанского чемпиона
США и Эмираты обсуждают угрозу Ирана
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться