«На фоне провала военной доктрины Армении по оккупации Карабаха армянское руководство все более склоняется к своему излюбленному методу терроризма — стрельбе из-за угла. Свидетельством этому служит горький опыт карабахской войны 1990-х годов. Несомненно, в числе объектов террора рассматриваются представители военно-политического командования Азербайджана, в частности и министр обороны Азербайджана Закир Гасанов», — говорится в статье руководителя Экспертного совета Baku Network доктора философии Эльхана Алескерова, сообщает Trend.

«В интернете армянами выложено много материалов, из которых становится ясно, что армянские террористы в Карабахе внимательно отслеживают визиты нашего министра обороны в прифронтовую зону. Об этом свидетельствуют, в частности, съемки, произведенные ими с оккупированных территорий, о визитах министра обороны Азербайджана в прифронтовые районы.

В переводе с военного языка описания под этими видео говорят о том, что вертолет министра обороны летит слишком низко и сбить его средствами армянской дальней ПВО С-125 или С-75 невозможно. С другой стороны, использование для теракта переносных ракет ПВО, в частности, находящегося на вооружении оккупантов ПЗРК «Игла», имеющего максимальную дальность поражения 3-4 километра, невозможно из-за отдаленности объекта. Вертолет находится в зоне видимости, но вне зоны досягаемости переносных ракетных систем. Именно в этой связи армянское командование решило перебросить более мощную систему — зенитно-ракетный комплекс «Оса» с дальностью поражения низколетящих целей до 10 км, расстояния, способного поразить вертолет.

15 мая в направлении Физули-Ходжавенд был выведен на новую позицию на передовой линии обороны зенитно-ракетный комплекс «Оса», принадлежащий войскам ПВО Армении. Есть все основания полагать, что именно с целью подготовки теракта была сделана попытка взять под контроль воздушное пространство на большую глубину. Однако попытка теракта была сорвана передовыми подразделениями азербайджанских ВС», — говорится в статье.

Напомним, накануне Минобороны Азербайджана сообщило о том, что 15 мая в целях устранения реальной угрозы для летательных аппаратов Азербайджана и пресечения активности врага были уничтожены зенитно-ракетный комплекс «Оса» вооруженных сил Армении, транспортно-заряжающая машина и обслуживающий их личный состав.