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Милли Меджлис о закрытии азербайджанской диаспоры в России

Автор: Отдел информации 

Азербайджанские парламентарии выражают серьезную озабоченность в связи с принятым в России решением о прекращении деятельности Всероссийского Азербайджанского конгресса, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

«Мы всегда выступали в международных организациях в защиту интересов России, которая, будучи сопредседателем Минской группы, должна была продемонстрировать беспристрастность в вопросе с деятельностью ВАК»,  заявил спикер Милли Меджлиса Октай Асадов.

Председатель парламентского комитета по региональным вопросам Ариф Рагимзаде предложил направить официальное обращение на имя президента Владимира Путина в связи с закрытием ВАК.

«Необходимо обратиться к руководству Российской Федерации, лично к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в данный вопрос и не позволить свершиться несправедливости»,  подчеркнул он.

Председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса Али Гусейнли назвал несправедливым решение о закрытии ВАК.

«Этот шаг способен нанести серьезный удар по азербайджано-российским отношениям. Это несправедливое решение. Надеюсь, вопрос будет урегулирован положительно. Принятое решение пока не вступило в силу, и еще не поздно все поправить»,  сказал А.Гусейнли.

Надежду на справедливое решение вопроса выразила и вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова.

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