Арестован друг дочери президента Грузии

В Грузии задержан друг дочери президента Георгия Маргвелашвили, Анны, Торнике Качарава.

По информации МВД, Качарава задержан по части 1 статьи 260, что подразумевает незаконную покупку-хранение наркотического вещества.

Дочь президента Анна Маргвелашвили заявила о возможном задержании Качарава в передаче «Арчевани» примерно месяц назад.

Напомним, недавно полиция с тем же обвинением задержала еще одного друга дочери президента Михаила Татаришвили, а Анна тогда говорила, что то же самое собираются сделать и с Торнике Качарава.

Анна Маргвелашвили заявила в эфире «Рустави 2», что у нее была информация, что ее другу подбросят наркотики.

«Я делала заявление, что моему другу Торнике Качарава собирались подкинуть их. Мне позвонили и сказали, что ему подкинули какой-то порошок, или лекарство, точно не знаю, пока не выяснили, и ждем, что скажут. В действительности все точно знаем, у него ничего не было, и как нам приходили слухи, так я и делала заявления», — сказала Анна Маргвелашвили.

В связи с задержанием Торнике Качарава сделал заявление и его дядя Мамука Ткешелашвили.

«Параллельно, оказывается, вошли ко мне в дом, без разрешения провели там обыск, ничего не представили, они знали, что владельцем дома являюсь я. Меня самого задержали, я был в другом отделении. Сейчас думают, наверное, сколько штук подкинуть ему. Нам его не показали, но задержание, предположительно, произошло во дворе больницы», — заявил Мамука Ткешелашвили.