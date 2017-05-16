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Рамиль Гулиев приехал на Исламиаду, чтобы завоевать золото для Турции

Автор: Отдел спорта 

Азербайджанский легкоатлет Рамиль Гулиев, выступающий под флагом Турции, успешно стартовал на Играх исламской солидарности.

В квалификационном забеге на 100 метров он показал время 10,40 секунды и вышел в полуфинал.

Также Рамиль выступит в беге на 200 метров.

Напомним, Гулиев выступает за Турцию с 2011 года. Его переход под знамена соседней страны получился достаточно скандальным.

Выступая за Азербайджан, Рамиль становился призером молодежных чемпионатов мира и Европы, а также выиграл Универсиаду-2009. Под флагом Турции он стал серебряным призером взрослого чемпионата Европы-2016. Он также пробился в финал Олимпиады в Рио в беге на 200 метров.

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