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Завтра в Баку будет пасмурно

 

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 17 мая ночью и утром в отдельных частях полуострова возможны осадки, будет преобладать умеренный северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем 18-22 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 13-15, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление поднимется с 760 мм до 764 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана в отдельных местах ожидаются грозы, дожди, которые днем постепенно прекратятся. Возможен туман. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха 11-16, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 12-17 градусов тепла.

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