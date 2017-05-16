Подписаться на уведомления
 

Франция оштрафовала Facebook

 

Национальная комиссия по информационным технологиям и свободе Франции (Commission nationale de l'informatique et des libertes, CNIL) оштрафовала Facebook на 150 тысяч евро, говорится в коммюнике регулятора, передает РИА Новости.

"Вслед за объявлением в 2015 году Facebook об изменениях в политике использования данных CNIL осуществляла контроль на местах и онлайн, чтобы проконтролировать соблюдение закона о защите данных", — говорится в заявлении.

В результате проверок были выявлены многочисленные нарушения этого закона. В частности, "Facebook использовал личные данные для адресной рекламы", отмечает регулятор.

В январе 2016 года руководство CNIL предложило Facebook исправить недочеты в течение трех месяцев. Позднее этот срок был продлен. Однако изменений в работе, на которых настаивала французская сторона, не произошло.

312 просмотров


Старости
Армянский командир призвал ИГИЛ бомбить Азербайджан
Армянский командир призвал ИГИЛ бомбить Азербайджан Наша реакция
Наша погода
Сегодня 20° / 12°
17 Май 19° / 12°
18 Май 21° / 14°
19 Май 24° / 15°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8715 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Азад Рагимов: «Россия станет участником Исламиады, если попросит»
Взрыв в Волгограде: есть погибшие и раненые видео
В Азербайджане запретили курение в общественных местах Принят закон
Турция показала экзоскелет для военных
Ужасное падение аравийского футболиста на Исламиаде От смерти спасли соперники; ВИДЕО
Каталония может провозгласить о независимости
В Дании 17-летнюю девушку обвинили в подготовке терактов
В Азербайджане предложили восстановить смертную казнь
Франция оштрафовала Facebook
Милли Меджлис о закрытии азербайджанской диаспоры в России обновлено 13:35
34-е золото Азербайджана Haqqin.az с полей Исламиады
Убийство в Сумгаите: сын задавил отца
Завтра в Баку будет пасмурно
В Азербайджане подешевел доллар
Рамиль Гулиев приехал на Исламиаду, чтобы завоевать золото для Турции
Арестован друг дочери президента Грузии
Армения пыталась сбить вертолет Закира Гасанова Громкое заявление
Первая медаль Азербайджана в четвертый день Исламиады
В Турции задержаны десятки гюленистов
Наджмеддин Садыков отправился на заседание НАТО
В Украине запретили российские соцсети А Порошенко опасается кибервойны
Обнаружен новый вариант вируса-вымогателя
Очередные чистки в армянской армии
Десятки миллионов за «Сидящую женщину» Пикассо
Путешествие в «страну сказок» с Kapital Bank продолжается
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться