Франция оштрафовала Facebook

Национальная комиссия по информационным технологиям и свободе Франции (Commission nationale de l'informatique et des libertes, CNIL) оштрафовала Facebook на 150 тысяч евро, говорится в коммюнике регулятора, передает РИА Новости.

"Вслед за объявлением в 2015 году Facebook об изменениях в политике использования данных CNIL осуществляла контроль на местах и онлайн, чтобы проконтролировать соблюдение закона о защите данных", — говорится в заявлении.

В результате проверок были выявлены многочисленные нарушения этого закона. В частности, "Facebook использовал личные данные для адресной рекламы", отмечает регулятор.

В январе 2016 года руководство CNIL предложило Facebook исправить недочеты в течение трех месяцев. Позднее этот срок был продлен. Однако изменений в работе, на которых настаивала французская сторона, не произошло.