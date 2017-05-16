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В Азербайджане предложили восстановить смертную казнь

Автор: Отдел информации 

В Азербайджане возможно восстановление смертной казни за особо тяжкие преступления, считает депутат Гудрат Гасангулиев, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

По словам депутата, несмотря на присоединение Азербайджана к Международной конвенции о правах человека и основных свободах, следует принять во внимание, что страна находится в состоянии войны.

Депутат предложил рассмотреть этот вопрос в профильных комитетах.

"События, произошедшие в Тертерском районе, еще раз показали, что мы можем восстановить смертную казнь за особо тяжкие преступления и преступления против государства", - сказал Гасангулиев.

Напомним, в начале мая Служба государственной безопасности Азербайджане выявила группу военнослужащих и других гражданских лиц, которые, совершив предательство в отношении Азербайджана, исходя из материальных интересов, находились в тесном сотрудничестве с вражеской разведкой и периодически передавали вражеской стороне информацию, содержащую военную тайну. В результате оперативно-следственных мероприятий была предотвращена провокационная и террористическая деятельность вражеских спецслужб, которая планировалась в общественных местах Баку.

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