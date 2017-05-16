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В Дании 17-летнюю девушку обвинили в подготовке терактов

 

Суд датского города Хольбек признал 17-летнюю девушку виновной в подготовке двух терактов. Как сообщает датское информагентство Ритсаус бюро, после поездки в Турцию в 2015 году подсудимая приняла ислам, прониклась идеологией джихадистов и пыталась вступить в террористическую группировку "Исламское государство", передает ТАСС.

Срок заключения суд пока что не определил, однако сторона обвинения требует ограничить свободу девушки на неопределенно долгий срок в связи с тем, что она представляет повышенную опасность для общества. Согласно законам Дании, при избрании данной меры пресечения заключенный может выйти на свободу не раньше, чем через пять лет, и только в том случае, если суд признает, что преступник больше не опасен для окружающих.

Девочка-подросток была задержана в доме родителей в городке Кундбю (область Зеландия) еще в январе 2016 года. Тогда ей было всего 15 лет. Полицию вызвали ее родственники, которые были обеспокоены тем, что ее поведение и интересы резко изменились. Они также заподозрили, что она пытается сделать взрывчатку из бытовых химических средств в подвале дома.

По версии прокуратуры, подсудимая успешно испытала несколько самодельных взрывных устройств и планировала осуществить теракты на территории своей бывшей школы в городке Форевелье, а также еврейской школы в Копенгагене. Находясь в предварительном заключении, она также напала на приходившего к ней педагога и нанесла ему удар в живот осколком зеркала.

На суде девушка отказалась признавать себя виновной. По версии адвокатов, она не планировала осуществлять теракты, а лишь хотела привлечь к себе внимание, испытывая тяжелые психологические проблемы из-за сложной ситуации в семье.

По так называемому делу девочки из Кундбю ранее был также задержан 25-летний мужчина, который состоял в контакте с обвиняемой и, как полагали следователи, мог внушить ей идею осуществления терактов. Он провел в предварительном заключении более года, но в феврале с него были сняты все обвинения.

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