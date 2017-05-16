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Каталония может провозгласить о независимости

 

Референдум о независимости автономного сообщества Каталония от Испании, скорее всего, состоится 1 октября, эта дата будет озвучена на следующей неделе главой правительства Каталонии (Женералитета) Карлесом Пучдемоном, пишет испанская газета La Vanguardia.

Дата референдума будет объявлена вскоре после выступления Пучдемона в Мадриде, которое состоится в следующий понедельник, сообщает издание со ссылкой на источники в партии "Вместе за "да", поддерживающей отделение Каталонии.

Сам Пучдемон ранее заявил, что его поездка в столицу Испании — последняя возможность провести переговоры с испанским государством о проведении согласованного референдума. Выступление Пучдемона в Мадриде называется "Референдум для Каталонии. Приглашение к демократическому соглашению". На это выступление Женералитет пригласил председателя правительства Испании Мариано Рахоя, представителей всех политических партий, предпринимателей, лидеров общественных движений.

Каталонские власти, а также ряд общественных организаций считают, что автономное сообщество должно стать независимым от Испании государством, и предпринимают шаги в этом направлении, которые испанские власти и Конституционный суд признают незаконными.

Заместитель председателя правительства автономного сообщества и лидер партии "Левые республиканцы Каталонии" Ориол Жункерас не исключил, что автономия провозгласит независимость в одностороннем порядке.

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