Неприятный эпизод произошел во вчерашнем футбольном матче между сборными Саудовской Аравии и Камеруна.

В первом тайме аравийский футболист Мохаммед Канно столкнулся в верховой борьбе с камерунским игроком. Соперники ударились головами, после чего аравиец рухнул на землю, вновь сильно ударившись головой. Он потерял сознание еще в воздухе.

Первыми на помощь к Мохаммеду прибежали камерунские футболисты, не позволив ему проглотить язык. Затем подоспели врачи. Игрока унесли на носилках, он был доставлен в больницу.

Сообщается, что сейчас здоровью Мохаммеда ничто не угрожает.