Турция показала экзоскелет для военных

Турецкая компания Aselsan продемонстрировала экзоскелет ASYA (Askeri Yürüyüş Asistanı), который станет, по мнению разработчиков, элементом экипировки солдата будущего, передает "Военный информатор".
ASYA, или "Помощник движению военнослужащего", представляет собой внешний экзоскелет, который предназначен для облегчения солдатам переноски специального снаряжения за счет особого распределения веса.
Благодаря использованию экзоскелета военнослужащие смогут переносить тяжелые грузы без использования дополнительных источников питания или двигателей.