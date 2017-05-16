На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса во втором чтении был обсужден законопроект «Об ограничениях использования табачных изделий», сообщает АПА.

Информацию о законопроекте представил председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли. По его словам, законопроект состоит из трех глав и 17 статей. В законопроекте перечислены ограничения в связи с использованием табачных изделий, кальянов и электронных сигарет в местах, где запрещено курение табака.

Курение запрещено в следующих местах: На территории различных учебных заведений (школы, средние специальные и высшие учебные заведения); на территории учреждений спорта и культуры; на территории оздоровительных учреждений, среди которых поликлиники, больницы, а также санатории; на территории автозаправочных станций; на рабочем месте и других рабочих зонах, на территориях организаций, управлений, учреждений вне зависимости от организационно-правовой формы; в барах, ресторанах и кафе; на детских площадках; в кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, смотровых и выставочных залах, на спортивных аренах и в других крытых сооружениях, предназначенных для массового отдыха, музеях, библиотеках и лекториях; неустановленных местах в поездах местного и дальнего сообщения, на судах воздушного, морского и речного транспорта, а также в салонах городских, междугородних автобусов, маршрутных такси и городского электротранспорта; зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов; в лифтах и на лестничных клетках в жилых домах, таксофонах; в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, социальных услуг, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах; в подземных и крытых надземных переходах; на станциях метрополитенов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров.

Руководители структур должны создать места для курения. На территориях, где запрещено курить должны быть установлены таблички с информацией о том, что они являются общественными местами, где курение запрещено (и на основании какого документа), знаки о запрещении курения, организовано информирование посетителей по местным радиоузлам. Отведенные под курение места должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм.

Законопроект был принят путем голосования во втором чтении.