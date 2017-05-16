Азад Рагимов: «Россия станет участником Исламиады, если попросит»

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов рассказал о разнице между Исламиадой и Олимпиадой, талисманах проходящих сейчас в Баку Игр, шансах России на участие в соревнованиях и многом другом.

«Это не первые крупномасштабные соревнования, проводящиеся в нашей стране, - заявил министра в интервью lenta.ru. - Азербайджан принимал у себя первые Европейские игры, шахматную Олимпиаду, этап «Формулы-1». Таким образом, мы закрепили за собой статус мультикультурного центра, где с равным успехом проходят спортивные мероприятия и Европы, и мусульманского Востока. Таким Азербайджан открывается миру.

Что касается Игр исламской солидарности, это четвертые по счету соревнования. Первая Исламиада состоялась в Саудовской Аравии. Для нас это большой опыт, красивый фестиваль дружбы и мира. Это возможность привлечь как можно больше наших молодых людей к спорту, и, конечно же, для нас очень важно, чтобы на церемониях награждения поднимался флаг Азербайджана, звучал гимн нашей страны».

Министр рассказал, что талисманов Исламиады – карабахских скакунов Инджи и Джасур – придумали азербайджанцы и англичане.

«Карабах — один из древнейших центров азербайджанской культуры. Это символ духовности нашего народа, его истории и традиций, в том числе традиций ковроткачества и коневодства. Все это нашло воплощение в логотипе и маскотах Игр исламской солидарности. Нежная Инджи как воплощение мира и красоты и отважный красавец Джасур как непреклонная воля к победе — результат совместной работы азербайджанских и английских дизайнеров».

По словам Азада Рагимова, допинг-контроль на Играх осуществляет немецкая компания PWC совместно с Национальным антидопинговым агентством Азербайджана. А все анализы высылаются в две лаборатории: в Кельне и в Дохе.

Говоря об отличиях между Исламиадой и Олимпиадой, министр отметил, что Азербайджан старается, чтобы Игры в Баку не повторяли Олимпийские.

«Это совершенно разный формат, начиная от вопросов квалификации, заканчивая количеством видов спорта и участвующих атлетов. Это совершенно разные вещи. Наша главная цель — провести очередное комплексное спортивное мероприятие с соответствующей обстановкой, во многом схожее по атмосфере с Олимпийскими играми. Кроме того, это бесценный опыт для участия в будущих соревнованиях. Само ощущение от соревнований разительно отличается от того, что чувствуют спортсмены на любых других стартах».

Во всех сферах подготовки к Исламиаде привлечено около 14 тысяч человек, не считая офиса и волонтеров.

«Волонтерское движение в Азербайджане возникло давно. Более 20 лет назад была открыта первая неправительственная молодежная организация, которая занималась вопросами организации волонтеров. Но революция в волонтерском движении произошла во время Европейских игр, когда были задействованы 18 тысяч юношей и девушек, в том числе и из России. Это помогло и во время проведения других спортивных мероприятий на территории страны. Представляете, стоило нам дать объявление, как мы получили свыше 10 тысяч заявок».

Азад Рагимов коснулся и вопроса будущего участия России в Исламских играх.

«Россия уже является наблюдателем в Организации исламского сотрудничества, и я уверен, достаточно простого запроса, чтобы ваша страна получила приглашение на эти Игры».