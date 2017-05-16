Подписаться на уведомления
 

Азад Рагимов: «Россия станет участником Исламиады, если попросит»

Автор: Отдел спорта 

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов рассказал о разнице между Исламиадой и Олимпиадой, талисманах проходящих сейчас в Баку Игр, шансах России на участие в соревнованиях и многом другом.

«Это не первые крупномасштабные соревнования, проводящиеся в нашей стране, - заявил министра в интервью lenta.ru. - Азербайджан принимал у себя первые Европейские игры, шахматную Олимпиаду, этап «Формулы-1». Таким образом, мы закрепили за собой статус мультикультурного центра, где с равным успехом проходят спортивные мероприятия и Европы, и мусульманского Востока. Таким Азербайджан открывается миру.

Что касается Игр исламской солидарности, это четвертые по счету соревнования. Первая Исламиада состоялась в Саудовской Аравии. Для нас это большой опыт, красивый фестиваль дружбы и мира. Это возможность привлечь как можно больше наших молодых людей к спорту, и, конечно же, для нас очень важно, чтобы на церемониях награждения поднимался флаг Азербайджана, звучал гимн нашей страны».

Министр рассказал, что талисманов Исламиады – карабахских скакунов Инджи и Джасур – придумали азербайджанцы и англичане.

«Карабах — один из древнейших центров азербайджанской культуры. Это символ духовности нашего народа, его истории и традиций, в том числе традиций ковроткачества и коневодства. Все это нашло воплощение в логотипе и маскотах Игр исламской солидарности. Нежная Инджи как воплощение мира и красоты и отважный красавец Джасур как непреклонная воля к победе — результат совместной работы азербайджанских и английских дизайнеров».

По словам Азада Рагимова, допинг-контроль на Играх осуществляет немецкая компания PWC совместно с Национальным антидопинговым агентством Азербайджана. А все анализы высылаются в две лаборатории: в Кельне и в Дохе.

Говоря об отличиях между Исламиадой и Олимпиадой, министр отметил, что Азербайджан старается, чтобы Игры в Баку не повторяли Олимпийские.

«Это совершенно разный формат, начиная от вопросов квалификации, заканчивая количеством видов спорта и участвующих атлетов. Это совершенно разные вещи. Наша главная цель — провести очередное комплексное спортивное мероприятие с соответствующей обстановкой, во многом схожее по атмосфере с Олимпийскими играми. Кроме того, это бесценный опыт для участия в будущих соревнованиях. Само ощущение от соревнований разительно отличается от того, что чувствуют спортсмены на любых других стартах».

Во всех сферах подготовки к Исламиаде привлечено около 14 тысяч человек, не считая офиса и волонтеров.

«Волонтерское движение в Азербайджане возникло давно. Более 20 лет назад была открыта первая неправительственная молодежная организация, которая занималась вопросами организации волонтеров. Но революция в волонтерском движении произошла во время Европейских игр, когда были задействованы 18 тысяч юношей и девушек, в том числе и из России. Это помогло и во время проведения других спортивных мероприятий на территории страны. Представляете, стоило нам дать объявление, как мы получили свыше 10 тысяч заявок».

Азад Рагимов коснулся и вопроса будущего участия России в Исламских играх.

«Россия уже является наблюдателем в Организации исламского сотрудничества, и я уверен, достаточно простого запроса, чтобы ваша страна получила приглашение на эти Игры».

1807 просмотров


Старости
Армянский командир призвал ИГИЛ бомбить Азербайджан
Армянский командир призвал ИГИЛ бомбить Азербайджан Наша реакция
Наша погода
Сегодня 20° / 12°
17 Май 19° / 12°
18 Май 21° / 14°
19 Май 24° / 15°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8715 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Путин рассказал, почему Россия переоснащает войска
Кельбаджарского беженца зарезали из-за земельного участка видео
Йылдырым: ФРГ должна выбрать между Анкарой и путчистами
Bakcell опекает детей, нуждающихся в особой заботе
Консерватор Раиси опережает реформатора Роухани Данные опроса
Назначен заместитель главы СГБ Азербайджана
Берлускони: «Брижит Макрон – «красивая мама» для президента Франции» Видео
Трамп о передаче секретных данных России
Актер Олег Видов умер в США
Наличные кредиты от Unibank с оплатой от 19 AZN
ПАСЕ призывает Баку и Ереван вернуться за стол переговоров
Четвертое золото Руслана Лунева на Исламиаде 35-я победа Азербайджана; обновлено 15:27
Французские ассоциации ЛГБТ подали в суд на Рамзана Кадырова
Судья пригрозил арестом владельцу торговых точек в Баку Haqqin.az из зала суда
Азад Рагимов: «Россия станет участником Исламиады, если попросит»
Взрыв в Волгограде: есть погибшие и раненые видео
В Азербайджане запретили курение в общественных местах Принят закон
Турция показала экзоскелет для военных
Ужасное падение аравийского футболиста на Исламиаде От смерти спасли соперники; ВИДЕО
Каталония может провозгласить о независимости
В Дании 17-летнюю девушку обвинили в подготовке терактов
В Азербайджане предложили восстановить смертную казнь
Франция оштрафовала Facebook
Милли Меджлис о закрытии азербайджанской диаспоры в России обновлено 13:35
34-е золото Азербайджана Haqqin.az с полей Исламиады; фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться