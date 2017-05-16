В здании Сабунчинского районного суда состоялось очередное заседание по делу второй группы руководителей управлений ныне упраздненного МНБ — генералов Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мурватовой, а также бывших ответственных сотрудников ведомства Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

Заседание, проходившее 11 мая, началось с показаний потерпевшего Физули Хуршудова.

Ф.Хуршудов уточнил, что в рассматриваемый судом период работал в компании, специализировавшейся на ремонте домов и квартир. В конце 2014 года, поскольку глава компании был в отъезде, именно Хуршудова вызвали в МНБ и более суток продержали в здании ведомства. Благо шеф как раз вернулся в Баку, и задержанного отпустили.

Быстренько произнеся заготовленную тираду, что, мол, сразу разобрались и ничего не требовали, Хуршудов заявил суду, что у него к обвиняемым нет никаких претензий.

Государственный обвинитель вынужден был напомнить потерпевшему, что на следствии он давал совсем другие показания. Но Ф.Хуршудов настаивал, что правду он сказал именно в суде.

Так как на заседании отсутствовал основной потерпевший по данному эпизоду – Шахин Амирасланов, многие детали прояснить не удалось и суд приступил к рассмотрению другой части уголовного дела.

На прошедших ранее заседаниях уже рассматривался эпизод с продажей фальшивого золота. На этот раз показания дал свидетель Шахмар Рзаев, отметивший, что в интересующее суд время являлся сотрудником МНБ.

«Моему другу Самиру Муради всучили за крупную сумму фальшивое золото, и он попросил меня помочь вернуть свои деньги. Мы занялись этим делом с моим коллегой Махиром Джафаровым. Самир очень не хотел, чтобы его имя фигурировало в этой истории, и подал заявление от имени другого человека», - рассказал свидетель.

Подписавшим заявление в МНБ по поводу торговли фальшивым золотом оказался Яшар Мамедов, ныне также выступающий потерпевшим. После того как заявление попало к Шахмару Рзаеву, он передал его в Управление МНБ по борьбе с экономическими преступлениями, так как сам был сотрудником Управления военной контрразведки, где подобными делами не занимались.

Однако по ответам свидетеля Ш.Рзаева на вопросы адвокатов выяснилось, что он передал заявление о фальшивом золоте в другое подразделение МНБ с нарушением всех процессуальных норм и даже не зарегистрировал его.

Объяснить, почему так получилось, попытался обвиняемый Физули Алиев. Он сказал, что данное заявление было передано в его отдел по внутренней инструкции МНБ, якобы в целях борьбы с транснациональной преступностью и контрабандой.

«Так поступают в тех случаях, когда необходимо ограничить круг лиц, имеющих допуск к информации, и для быстрого осуществления оперативных мероприятий. Но в этот раз не было признаков ни транснациональной преступности, ни контрабанды», - уточнил обвиняемый, еще больше запутав судебное разбирательство.

Затем показания дал потерпевший Яшар Мамедов, рассказавший, что его знакомый водитель такси Зейнал Шафиев предложил ему купить три золотых браслета за 1480 долларов. Мамедов приобрел предложенные изделия, оказавшиеся, как потом выяснилось, подделкой.

«Через некоторое время на меня вышел работавший в Старом универмаге Самир Муради, объяснив, что узнал про мою неудачную покупку и решил объединить наши усилия вернуть деньги, так как и его так же обманули, причем аж на 22 тысячи долларов. Однако в отличие от меня никаких подтверждающих приобретение фальшивого золота у него не имелось. Вот и предложил, чтобы заявление в МНБ написал я. А тогда уже ходили слухи, что кого-то с таким же поддельным золотом кинули на 30 тысяч долларов», - заявил потерпевший и как бы в подтверждение своих слов патетически воскликнул: «В те годы, господин судья, это фальшивое золото ведрами завозили в Азербайджан!»

В общем, по словам Я.Мамедова, заявление он подал и сотрудник МНБ Махир Джафаров обещал, что он лично вернет его деньги. Через четыре дня его вызвали в МНБ, и он увидел там арестованного Зейнала Шафиева.

В конце концов Самиру Муради все же вернули его 22 тысячи долларов, а вот Я.Мамедов так и дожидается своих 1480 долларов.

«Мои деньги я, наверное, получу в день Страшного суда», - удрученно произнес этот потерпевший, заявив тем не менее, что претензий к обвиняемым у него нет.

Затем суд перешел к рассмотрению эпизода, связанного с потерпевшим Забилем Салмановым.

Потерпевший заявил, что он частный предприниматель и владеет несколькими магазинами брендовой одежды на улице Низами.

По его словам, 1 марта 2015 года один из его работников должен был вернуться из Турции, однако ни на работе, ни дома он так и не появился. З.Салманов выяснил, что пропавшего задержали сотрудники Управления полиции Ясамальского района. Когда потерпевший отправился туда, к нему подошли несколько человек и, представившись сотрудниками МНБ, сообщили, что его работник задержан ими в бакинском аэропорту.

Забиль Салманов в сопровождении Физули Алиева, Заура Мамедова и Натика Алиева поехал в МНБ, где ему передали задержанного работника компании, а потом все вместе вернулись в офис бизнесмена. Эмэнбешники провели там обыск, а один из них - ныне обвиняемый Натик Алиев забрал из сейфа 240 тысяч евро, 23 тысячи долларов и 20 тысяч манатов. Его коллеги тем временем изъяли документы и компьютеры.

По словам Забиля Салманова, полковник Физули Алиев предупредил бизнесмена, что по приказу сверху его ждет арест, однако, если он не поскупится и раскошелится на три миллиона, ему помогут избежать этой тюрьмы. Как водится, начался торг, и откупную сумму снизили до миллиона.

Из миллиона вычли уже изъятые сотрудниками МНБ деньги в общей сумме 337 тысяч манатов. Физули Алиев потребовал как можно скорее принести недостающие деньги. Пришлось Салманову брать кредит и доплачивать еще 100 тысяч манатов.

Однако через месяц бизнесмена вновь пожелали видеть в МНБ, где сказали, что он проявил неуважение к столь высоким органам, так как продал один из своих объектов, а им ничего не отстегнул. Потерпевшего принял генерал Субахир Гурбанов и потребовал, чтобы Забиль Салманов в качестве компенсации написал заявление на Рашада Мамедова. Забиль Салманов попытался отказаться, но его все же заставили это сделать.

Вопросы адвокатов о происхождении денег, изъятых в сейфе, и об экономических показателях компании Забиля Салманова вывели его из себя, и он заявил, что больше ни слова не скажет.

Начавшийся было конфликт между адвокатами и потерпевшим погасил судья Габиб Гасанов, который довел до сведения Салманова, что он обязан отвечать на вопросы сторон процесса, а если будет позволять себе лишнее, его арестуют прямо в зале суда.

Адвокат обвиняемого Субахира Гурбанова Адиль Исмаилов пояснил, что собирается доказать, что никаких денег в сейфе компании З.Салманова не было.

«Дело в том, что Забиль Салманов продал свой объект Рашаду Мамедову. Денег своих он не получил, и теперь пытается вернуть их за счет обвиняемых», - сказал адвокат.

Затем показания по эпизоду дала потерпевшая Лала Ибрагимова, сообщившая, что 2 марта 2015 года Забиль Салманов в сопровождении четырех сотрудников МНБ пришел в офис. А потом Ибрагимову, работавшую специалистом по логистике в компании З.Салманова, и еще четырех сотрудников доставили в МНБ, откуда отпустили лишь ночью.

Очередное заседание суда пройдет 16 мая.