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Французские ассоциации ЛГБТ подали в суд на Рамзана Кадырова

 

Три французских ассоциации ЛГБТ во вторник обратились в Международный уголовный суд (МУС) с иском в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова из-за якобы имеющих место гонений в республике на лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, передает Agence France-Presse.

Истцами выступили ассоциации Stop homophobie, Mousse и Comité Idaho France.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о якобы массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

Прокуратура и другие правоохранительные органы Чечни организовали проверки после публикации в "Новой газете" о якобы имевших место массовых похищениях людей в республике, указывалось в ответе пресс-службы Генпрокуратуры РФ на запрос РИА Новости.

Сам Кадыров ранее заявлял, что руководство и правоохранительные органы Чечни готовы взаимодействовать с федеральными органами для проверки сообщений СМИ о положении сексуальных меньшинств, однако никаких официальных заявлений об их притеснениях до сих пор не поступало. Он подчеркнул, что "подобное явление не характерно для чеченского народа".

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявлял, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи о преследовании гомосексуалистов в республике. В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь "вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности".

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