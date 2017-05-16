ПАСЕ призывает Баку и Ереван вернуться за стол переговоров

Шведский парламентарий Маргарета Седерфелтин призывает Парламентскую ассамблею Совета Европы использовать весь потенциал Минской группы ОБСЕ для достижения всеобъемлющего мирного договора в карабахском конфликте, передает Интерфакс.

В рамках годовой сессии ПАСЕ, которая пройдет с 5 по 9 июля в Минске, М.Седерфелтин 6 июля представит проект отчета и резолюции «Повышение взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ». В частности, документ будет рассмотрен в ходе заседания главного комитета по политическим вопросам и безопасности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

«Для стабилизации ситуации в регионе и проведения работ по всеобъемлющему мирному договору необходимо использовать весь потенциал механизма урегулирования карабахского конфликта посредством МГ ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика, включая ПАСЕ», - отмечается в проекте отчета и резолюции.

В документе выражается необходимость недопущения нового витка эскалации напряженности.

«Мы сожалеем об отсутствии продвижения в урегулировании конфликта. Для предотвращения новых боестолкновений и эскалации на линии соприкосновения стороны должны сесть за стол переговоров. Участники конфликта должны воздержаться от односторонних решений и насилия, которые могут помешать дипломатическим переговорам и инициативам диалога», - указывается в документе.