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Наличные кредиты от Unibank с оплатой от 19 AZN

 

Теперь для осуществления ваших летних планов вы можете взять крупный кредит. Unibank повысил максимальную сумму выдачи наличных кредитов до 15 000 манатов, а месячная оплата за нее начинается с 19 AZN. Отныне кредиты, которые вы возьмете, значительно снизят ваши ежемесячные оплаты.

Взяв кредит в Unibank, какие преимущества вы получаете?

- Минимальные ежемесячные платежи по кредиту, начинающиеся от 19 манатов;

- Срок кредита до 36 месяцев;

- Кредитные процедуры очень просты;

- Поручитель не требуется;

- Каждый, у кого есть официальный доход, может обратиться касательно наличного кредита;

- Требование к минимальной заработной плате - всего лишь 175 AZN;

- Комиссия за кредитные процедуры составляет 1%;

- Процентная ставка начинается от 23%;

- Касательно наличного кредита вы можете обратиться в филиалы и в Unibank Mobile, а также через unibank.az возможен заказ онлайн-кредита.

Теперь уникальная кредитная карта Unibank ALBALI PLUS, которая объединяет в себе четыре банковских продукта, доступна для граждан страны. Каждый, у кого есть официальный доход, может обратиться в филиалы Unibank относительно кредитной карты ALBALI PLUS с лимитом до 5000 AZN. Так как ALBALI PLUS является международной картой, вы можете ее использовать и за пределами страны.

Реализуйте свои летние планы с нами!

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank обладает широкой филиальной сетью как в столице, так и регионах.  Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00. 

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az либо на официальные страницы банка в фейсбук и твиттер (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank).

Unibank – банк для всех и каждого! 

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