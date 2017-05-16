Наличные кредиты от Unibank с оплатой от 19 AZN

Теперь для осуществления ваших летних планов вы можете взять крупный кредит. Unibank повысил максимальную сумму выдачи наличных кредитов до 15 000 манатов, а месячная оплата за нее начинается с 19 AZN. Отныне кредиты, которые вы возьмете, значительно снизят ваши ежемесячные оплаты.
Взяв кредит в Unibank, какие преимущества вы получаете?
- Минимальные ежемесячные платежи по кредиту, начинающиеся от 19 манатов;
- Срок кредита до 36 месяцев;
- Кредитные процедуры очень просты;
- Поручитель не требуется;
- Каждый, у кого есть официальный доход, может обратиться касательно наличного кредита;
- Требование к минимальной заработной плате - всего лишь 175 AZN;
- Комиссия за кредитные процедуры составляет 1%;
- Процентная ставка начинается от 23%;
- Касательно наличного кредита вы можете обратиться в филиалы и в Unibank Mobile, а также через unibank.az возможен заказ онлайн-кредита.
Теперь уникальная кредитная карта Unibank ALBALI PLUS, которая объединяет в себе четыре банковских продукта, доступна для граждан страны. Каждый, у кого есть официальный доход, может обратиться в филиалы Unibank относительно кредитной карты ALBALI PLUS с лимитом до 5000 AZN. Так как ALBALI PLUS является международной картой, вы можете ее использовать и за пределами страны.
Реализуйте свои летние планы с нами!
На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank обладает широкой филиальной сетью как в столице, так и регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.
За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az либо на официальные страницы банка в фейсбук и твиттер (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank).
Unibank – банк для всех и каждого!