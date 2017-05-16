Актер Олег Видов умер в США

Актер Олег Видов скончался в США на 74-м году жизни. Об этом его супруга Джоан Борстин сообщила РИА Новости во вторник, 16 мая.

«Олег Видов, любимый муж, отец, друг скончался сегодня в Уэстлейк Виллидж, Калифорния, от осложнений после онкологической болезни», — рассказала Борстин.

Видов дебютировал как актер в фильме «Друг мой, Колька!» 1961 года. Он также снялся в таких лентах, как «Всадник без головы», «Метель», «Москва, любовь моя», «Обыкновенное чудо», «Ватерлоо», «Сказка о царе Салтане» и «Джентльмены удачи».