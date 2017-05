Трамп о передаче секретных данных России

Президент США Дональд Трамп заявил, что как глава государства он имел полное право поделиться информацией с Россией. Трамп добавил, что данные, которые он предоставил российским представителям, будут способствовать борьбе с терроризмом, в частности группировкой "Исламское государство", передает ТАСС.

"Как президент я хотел поделиться с Россией фактами на встрече в Белом доме, которая была открыто заявлена", - написал он на своей личной странице в Twitter. - Эти факты касались терроризма и безопасности полетов... Я также хочу, чтобы Россия значительно активизировала борьбу с ИГИЛ и терроризмом", - добавил президент США.

Таким образом Трамп прокомментировал сообщение американской прессы о том, что во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком он передал им данные разведки США о террористах в Сирии.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining....