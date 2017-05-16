Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони публично назвал Брижит Макрон «красивой мамой» для президента Франции Эммануэля Макрона, пошутив на тему разницы в возрасте супругов, которая составляет 25 лет. Об этом он сказал в интервью итальянскому Huffington Post.

«Ha una bella mamma che l'ha portato sottobraccio quando era ancora bambino». Ecco l'infelice battuta di Berlusconi su Macron e Brigitte. pic.twitter.com/rYvmjpkB7w — LetteraDonna (@LetteraDonna) 16 мая 2017 г.

«У нас есть молодой человек в возрасте 39 лет, с хорошим профессиональным опытом позади, что объясняет его победу в выборах над Марин Ле Пен. К тому же у него «красивая мама», которая его поддерживала», - сказал Берлускони, после чего в студии раздался смех присутствующих.