Назначен заместитель главы СГБ Азербайджана

Ильгар Мусаев назначен заместителем главы Службы государственной безопасности Азербайджана.
Об этом haqqin.az стало известно из правительственных источников.
Ильгар Мусаев назначен заместителем главы Службы государственной безопасности Азербайджана.
Об этом haqqin.az стало известно из правительственных источников.
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