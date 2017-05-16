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Консерватор Раиси опережает реформатора Роухани Данные опроса

 

Рейтинг кандидата от консерваторов Эбрахима Раиси превысил рейтинг поддерживаемого реформаторами действующего президента Ирана Хасана Роухани, утверждает, ссылаясь на результаты проведенного опроса, агентство Fars, передает ТАСС.

По его данным, на сегодняшний день намерены проголосовать более 71% избирателей. Из них 47,9% собираются отдать голоса Раиси и 44,8% - Роухани.

Предвыборная расстановка сил резко поменялась после того, как в понедельник другой кандидат от консерваторов, мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф, снял свою кандидатуру и призвал сторонников поддержать Раиси. Примечательно, что это привело к заметному снижению процента избирателей, которые не определились, кому из кандидатов отдадут голос, - с 17 до 8%, сообщает агентство.

При этом оно особо отмечает, что "ни один соцопрос не может дать точную картину баланса сил и допускает определенную погрешность".

Следует учитывать, что последовать примеру Галибафа может первый вице-президент Эсхак Джахангири. Возможно, он откажется от продолжения борьбы в пользу Роухани уже во вторник, считает Fars. Однако это, по его сведениям, незначительно поднимет рейтинг баллотирующегося на второй срок президента - примерно на 2%.

Президентские выборы в Иране состоятся 19 мая. Помимо перечисленных кандидатов, в президентской гонке участвуют бывший министр культуры и исламской ориентации Мостафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба, но они считаются явными аутсайдерами. Для победы на выборах необходимо набрать более 50% голосов. Если это не удастся сделать ни одному из претендентов, состоится второй тур, в котором будут соперничать два лидера по итогам первого.

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