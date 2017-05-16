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Bakcell опекает детей, нуждающихся в особой заботе

 

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell в рамках своей программы Корпоративная Социальная Ответственность (КСМ) и сотрудничества с организацией Совместная Помощь Азербайджану (UAFA) продолжает осуществление проекта «Общение посредством  искусства». Благодаря проекту в этом году более 114 детей получат новые навыки в специальных детских кружках, а также смогут продемонстрировать эти навыки на различных мероприятиях, радуя при этом зрителей и получая положительные эмоции. 

В рамках этого проекта, привносящего приятные и запоминающиеся перемены в жизнь детей, нуждающихся в особой заботе, сотни детей получили новые знания и навыки в общественных реабилитационных центрах UAFA в Гяндже, Хачмазе и Баку. Более того, участники проекта стали победителями во многих конкурсах и соревнованиях как местного, так и международного значения.

Радость родителей, наблюдающих успех и достижения своих детей, полученные благодаря специальным кружкам, не имеет границ. «Я испытываю счастье, наблюдая за достижениями моего ребенка и тем, как его жизнь меняется в лучшую сторону. Мой ребенок уже стал активным и полноценным членом общества»,- говорит один из родителей детей, посещающих танцевальный кружок.

«Будучи социально ответственным мобильным оператором, мы в первую очередь благодарны родителям за то, что они позволили нам оказать поддержку их детям. Мы считаем нашим долгом оправдать это доверие и делаем для этого все, что в наших силах. Благодаря этому проекту, организованному UAFA, дети получают дополнительные возможности, уверенность в своем будущем и чувствуют себя неотъемлемой частью общества. Мы верим, что в этом году проект будет таким же успешным, как и в предыдущие годы»,- говорит главный исполнительный директор Bakcell г-н Николай Беккерс.

По словам директора UAFA г-жи Гвен Борчелл, благодаря сотрудничеству между Bakcell и UAFA, дети обеспечиваются стабильной поддержкой и услугами, и их успех уже привлек к себе внимание на национальном уровне: «Мы хотим, чтобы молодые люди с инвалидностью были более активны и делаем все возможное для предоставления им равных прав и возможностей. Наш совместный проект помогает обществу понимать и быть ближе к детям, нуждающимся в особой заботе». 

Нужно отметить, что кружки в реабилитационных центрах создаются согласно желаниям и интересам детей. Здесь функционируют театральный, танцевальный кружки, студия художественного творчества. В знаменательные для страны дни участники этих кружков получают приглашение от государственных структур для участия в различных мероприятиях, где они с удовольствием демонстрируют свои умения и где их всегда встречают аплодисментами. Такие кружки обеспечивают интегрирование детей-инвалидов в общество и меняют отношение самого общества к инвалидности в целом.

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