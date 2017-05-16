Йылдырым: ФРГ должна выбрать между Анкарой и путчистами

Турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, что власти Германии должны сделать выбор между развитием отношений с Турцией и предоставлением убежища обвиняемым в причастности к попытке путча 16 июля 2016 года. В ее организации турецкие власти обвиняют сторонников мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, передает ТАСС.

"Если Германия хочет улучшить связи с Турцией, тогда она должна повернуться лицом к Турецкой Республике, а не к сепаратистам и членам ФЕТО", - цитирует слова Йылдырыма Reuters.

"Решение Германии предоставить убежище военным-путчистам является важным развитием событий, которое усилит напряженность в наших отношениях", - добавил турецкий премьер.

8 мая германские СМИ сообщили, что Берлин предоставил статус беженца первым турецким военнослужащим, которые подали запрос на получение убежища после того, как у них на родине была предпринята попытка госпереворота. Всего с июля 2016 года по май 2017 года в миграционные органы ФРГ поступили заявки от 414 граждан, которые опасались преследований по политическим мотивам в Турции.