В Киеве установят мемориал «Агрессия России»

В Киеве планируют создать мемориальный комплекс «Агрессия России» на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Об этом сообщает издание «Вести» со ссылкой на главного художника музея Анатолия Гайдамаку.

Гайдамака заявил, что название проекта уже утверждено, но пока является рабочей версией. По его словам, мемориал будет находиться на территории возле Верхних московских ворот старой Печерской крепости, которые расположены неподалеку от скульптуры «Родина-мать».

Художник пояснил, что сооружение не подразумевает «мемориала в общепринятом понятии о памятниках», а будет содержать много «символов и аллегорий».

Ранее Киев принял решение не демонтировать памятник «Родина-мать» в рамках выполнения закона о декоммунизации, однако распорядился, чтобы советский герб, расположенный на монументе, был срезан или скрыт.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Ранее Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации», и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. По данным института, до конца ноября 2016 года должны быть переименованы более 940 населенных пунктов.