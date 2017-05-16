Берлускони будет платить экс-супруге два миллиона в месяц

Верховный кассационный суд Италии постановил, что экс-премьер, миллиардер Сильвио Берлускони должен ежемесячно выплачивать своей бывшей жене Веронике Ларио 2 миллиона евро, сообщает РИА Новости.

Вердикт высшей судебной инстанции был обнародован во вторник, хотя само заседание по этому делу состоялось еще в ноябре прошлого года, и тогда генеральная прокуратура предлагала судьям снизить размер алиментов.

В 2013 году суд первой инстанции в рамках бракоразводного процесса назначил Ларио алименты в размере 3 миллионов евро в месяц. Решение о столь крупной сумме пособия судьи аргументировали необходимостью обеспечения Ларио, родившей Берлускони троих детей, того уровня жизни, к которому она привыкла за 20 лет официального брака. Сам Берлускони назвал в этой связи женщин-судей "феминистками и коммунистками".

Адвокаты Берлускони обжаловали данное решение, и в 2014 году Апелляционный суд Милана постановил сократить размер алиментов Ларио до 2 миллионов евро в месяц. Однако экс-премьер решил не останавливаться на достигнутом и обратился в Верховный суд Италии.

В обнародованном во вторник вердикте Кассационного суда отмечается, что Берлускони "является одним из богатейших людей мира" и что разница его доходов и доходов его бывшей жены представляется суду "значительной". В этой связи суд решил оставить размер пособия, которое миллиардер должен ежемесячно выплачивать своей экс-супруге, без изменений.