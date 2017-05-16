Подписаться на уведомления
 

Берлускони будет платить экс-супруге два миллиона в месяц

 

Верховный кассационный суд Италии постановил, что экс-премьер, миллиардер Сильвио Берлускони должен ежемесячно выплачивать своей бывшей жене Веронике Ларио 2 миллиона евро, сообщает РИА Новости.

Вердикт высшей судебной инстанции был обнародован во вторник, хотя само заседание по этому делу состоялось еще в ноябре прошлого года, и тогда генеральная прокуратура предлагала судьям снизить размер алиментов.

В 2013 году суд первой инстанции в рамках бракоразводного процесса назначил Ларио алименты в размере 3 миллионов евро в месяц. Решение о столь крупной сумме пособия судьи аргументировали необходимостью обеспечения Ларио, родившей Берлускони троих детей, того уровня жизни, к которому она привыкла за 20 лет официального брака. Сам Берлускони назвал в этой связи женщин-судей "феминистками и коммунистками".

Адвокаты Берлускони обжаловали данное решение, и в 2014 году Апелляционный суд Милана постановил сократить размер алиментов Ларио до 2 миллионов евро в месяц. Однако экс-премьер решил не останавливаться на достигнутом и обратился в Верховный суд Италии.

В обнародованном во вторник вердикте Кассационного суда отмечается, что Берлускони "является одним из богатейших людей мира" и что разница его доходов и доходов его бывшей жены представляется суду "значительной". В этой связи суд решил оставить размер пособия, которое миллиардер должен ежемесячно выплачивать своей экс-супруге, без изменений.

639 просмотров


Старости
Армянский командир призвал ИГИЛ бомбить Азербайджан
Армянский командир призвал ИГИЛ бомбить Азербайджан Наша реакция
Наша погода
Сегодня 18° / 12°
17 Май 19° / 12°
18 Май 21° / 14°
19 Май 24° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8715 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Пловец из Азербайджана стал трехкратным чемпионом Исламиады
В Украине запретили георгиевские ленты
В Баку женщину кинули на сотни тысяч долларов
В Азербайджане врачебная тайна не будет распространяться на призывников
Путин расширил полномочия ФСБ
На кабельных каналах запретят иностранную рекламу
Руководитель еврейских организаций США на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото
В Киеве установят мемориал «Агрессия России»
Берлускони будет платить экс-супруге два миллиона в месяц
Путин рассказал, почему Россия переоснащает войска
Кельбаджарского беженца зарезали из-за земельного участка видео
Йылдырым: ФРГ должна выбрать между Анкарой и путчистами
Bakcell опекает детей, нуждающихся в особой заботе
Консерватор Раиси опережает реформатора Роухани Данные опроса
Назначен заместитель главы СГБ Азербайджана
Берлускони: «Брижит Макрон – «красивая мама» для президента Франции» Видео
Трамп о передаче секретных данных России
Актер Олег Видов умер в США
Наличные кредиты от Unibank с оплатой от 19 AZN
ОБСЕ призывает Баку и Ереван вернуться за стол переговоров
Четвертое золото Руслана Лунева на Исламиаде 35-я победа Азербайджана; обновлено 15:27
Французские ассоциации ЛГБТ подали в суд на Рамзана Кадырова
Судья пригрозил арестом владельцу торговых точек в Баку Haqqin.az из зала суда
Азад Рагимов: «Россия станет участником Исламиады, если попросит»
Взрыв в Волгограде: есть погибшие и раненые видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться