На кабельных каналах запретят иностранную рекламу

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса депутаты обсудили законопроект «О вещании кабельной сети», передает Report.

Законопроект состоит из 17 статей. Закон определяет юридические, экономические и организационные основы кабельного телевещания.

Согласно проекту, на ретранслируемых телеканалах в сети кабельного вещания Азербайджана запрещается зарубежная реклама. За это вещатель несет ответственность, правила вещания в рекламное время определяются структурой, созданной соответствующим органом исполнительной власти.

С целью защиты государственных интересов вещатель кабельной сети обговаривает готовящийся к вещанию программный пакет со структурой, созданной соответствующим органом исполнительной власти. Телерадиовещатель зарубежной страны для вещания в программном пакете функционирующего в Азербайджане вещателя должен получить разрешение у структуры, созданной соответствующим органом исполнительной власти.

За содержанием телерадиопрограмм, передающихся по кабельной сети, следит вещатель. За имеющиеся в составе телерадиопрограмм передачи, задевающие законные интересы государства, пропагандирующие этническую, расовую и религиозную рознь, несет ответственность владелец программы. Вещатель может ограничить, приостановить вещание таких программ по кабельной сети, либо разорвать контракт с вещательной организацией.

Без разрешения структуры, созданной соответствующим органом исполнительной власти, внедрение на жилую или нежилую территорию абонента с целью мониторинга телерадиопрограмм кабельной сети запрещено.

Законопроект вынесен на голосование и принят в первом чтении.