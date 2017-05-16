Подписаться на уведомления
 

На кабельных каналах запретят иностранную рекламу

Автор: Отдел информации 

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса депутаты обсудили законопроект «О вещании кабельной сети», передает Report.

Законопроект состоит из 17 статей. Закон определяет юридические, экономические и организационные основы кабельного телевещания.

Согласно проекту, на ретранслируемых телеканалах в сети кабельного вещания Азербайджана запрещается зарубежная реклама. За это вещатель несет ответственность, правила вещания в рекламное время определяются структурой, созданной соответствующим органом исполнительной власти.

С целью защиты государственных интересов вещатель кабельной сети обговаривает готовящийся к вещанию программный пакет со структурой, созданной соответствующим органом исполнительной власти. Телерадиовещатель зарубежной страны для вещания в программном пакете функционирующего в Азербайджане вещателя должен получить разрешение у структуры, созданной соответствующим органом исполнительной власти.

За содержанием телерадиопрограмм, передающихся по кабельной сети, следит вещатель. За имеющиеся в составе телерадиопрограмм передачи, задевающие законные интересы государства, пропагандирующие этническую, расовую и религиозную рознь, несет ответственность владелец программы. Вещатель может ограничить, приостановить вещание таких программ по кабельной сети, либо разорвать контракт с вещательной организацией.

Без разрешения структуры, созданной соответствующим органом исполнительной власти, внедрение на жилую или нежилую территорию абонента с целью мониторинга телерадиопрограмм кабельной сети запрещено.

Законопроект вынесен на голосование и принят в первом чтении.

1012 просмотров


Старости
Армянский командир призвал ИГИЛ бомбить Азербайджан
Армянский командир призвал ИГИЛ бомбить Азербайджан Наша реакция
Наша погода
Сегодня 18° / 12°
17 Май 19° / 12°
18 Май 21° / 14°
19 Май 24° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8715 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Пловец из Азербайджана стал трехкратным чемпионом Исламиады
В Украине запретили георгиевские ленты
В Баку женщину кинули на сотни тысяч долларов
В Азербайджане врачебная тайна не будет распространяться на призывников
Путин расширил полномочия ФСБ
На кабельных каналах запретят иностранную рекламу
Руководитель еврейских организаций США на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото
В Киеве установят мемориал «Агрессия России»
Берлускони будет платить экс-супруге два миллиона в месяц
Путин рассказал, почему Россия переоснащает войска
Кельбаджарского беженца зарезали из-за земельного участка видео
Йылдырым: ФРГ должна выбрать между Анкарой и путчистами
Bakcell опекает детей, нуждающихся в особой заботе
Консерватор Раиси опережает реформатора Роухани Данные опроса
Назначен заместитель главы СГБ Азербайджана
Берлускони: «Брижит Макрон – «красивая мама» для президента Франции» Видео
Трамп о передаче секретных данных России
Актер Олег Видов умер в США
Наличные кредиты от Unibank с оплатой от 19 AZN
ОБСЕ призывает Баку и Ереван вернуться за стол переговоров
Четвертое золото Руслана Лунева на Исламиаде 35-я победа Азербайджана; обновлено 15:27
Французские ассоциации ЛГБТ подали в суд на Рамзана Кадырова
Судья пригрозил арестом владельцу торговых точек в Баку Haqqin.az из зала суда
Азад Рагимов: «Россия станет участником Исламиады, если попросит»
Взрыв в Волгограде: есть погибшие и раненые видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться