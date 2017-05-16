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Путин расширил полномочия ФСБ

 

Президент РФ Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности России правом изымать земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества для государственных нужд. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

Согласно документу, в положение о ФСБ РФ вносится изменение, в соответствии с которым ведомство «принимает в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации».

Указ вступает в силу со дня подписания.

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