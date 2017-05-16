В Азербайджане врачебная тайна не будет распространяться на призывников

В Азербайджане расширяется список случаев разглашения врачебной тайны, сообщает Report.

В связи с этим предложены изменения в закон «Об охране здоровья населения».

Согласно действующему законодательству, врачебной тайной считается информация о фактах обращения гражданином за медицинской помощью, его диагнозе, состоянии здоровья и прочая информация о его обследовании и лечении.

Гражданину дается гарантия на то, что предоставленная им информация останется конфиденциальной.

Согласно действующему законодательству, считающаяся врачебной тайной информация может быть раскрыта только в отдельных случаях, в частности, при наличии подозрений на незаконные действия, либо в целях предоставления информации родителям несовершеннолетних или же их законным представителям и пр.

Согласно проекту изменений, впредь врачебная тайна может быть раскрыта при запросе соответствующего органа исполнительной власти в целях обеспечения мобилизации и призыва на действительную военную службу.

Проект вынесут на обсуждение на предстоящем 23 мая пленарном заседании Милли Меджлиса.