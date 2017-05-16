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В Баку женщину кинули на сотни тысяч долларов

 

В Баку в отношении женщины совершено мошенничество на 405 тыс. долларов. Как сообщает Report, гражданка Ш.C. (1963 г.р.) обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что у нее обманным путем забрали деньги.

Она сообщила, что Турал Аслан оглу Байрамалиев (1984 г.р.), обманув ее под предлогом создания совместного бизнеса, забрал у нее 405 тыс. долларов США.

Ш.С. добавила, что Т.Байрамалиев был ранее судим по статьям "Хулиганство" и "Уклонение от уплаты налогов" Уголовного кодекса АР.

По факту ведется расследование.

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