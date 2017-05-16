В Украине запретили георгиевские ленты

Верховная Рада Украины запретила изготовление и публичное использование георгиевской ленточки и ввела за это административную ответственность, передает Интерфакс.

За закон №2987 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о запрете изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты" на пленарном заседании во вторник проголосовало 238 народных депутатов.

Ранее председатель украинского парламента Андрей Парубий заявлял, что Верховная рада во вторник может ввести запрет на использование георгиевской ленточки.